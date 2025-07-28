شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الإفريقي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وعمليات حفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي إسحاق محمود مرسل، مع الممثل الخاص الجديد لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أوصوم) السفير مختار عثمان كاريه، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومة الفيدرالية، وبعثة الاتحاد الإفريقي، إلى جانب مناقشة تسريع عمليات حفظ السلام، ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الإثنين/ أن ذلك جاء خلال استقبال مرسل، للسفير كاريه في مكتبه بالعاصمة مقديشو.

ورحب نائب الوزير، بنائب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وبعثة (أوصوم) لضمان تحقيق الاستقرار المستدام، الذي يمثل أساسا ضروريا للتنمية الشاملة في البلاد.

من جانبه، أعرب السفير مختار عثمان كاريه، عن شكره للحكومة الفيدرالية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا التزام بعثة الاتحاد الإفريقي بمواصلة دعمها لجهود السلام والأمن وإعادة الإعمار في جمهورية الصومال الفيدرالية.