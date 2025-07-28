شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر تجميد خطة "المدينة الإنسانية" فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى كبير أنه تم تجميد خطط إنشاء "المدينة الإنسانية" فى رفح والتى كانت معدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعًا.

وأكد المصدر فى تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه "لا يوجد قرار بالمضي قدماً في هذا الأمر ولا توجد خطة بديلة.. وبدلاً من ذلك، تَقرر مضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحيث تدخل نحو 150 شاحنة يومياً".

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي يبدو أنه تخلى عن الخطة ظنًا بأن صفقة تبادل الأسرى ستعقد وستشمل الانسحاب من جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تجميد هذه المبادرة في الوقت الراهن.

