استشهاد 41 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال بينهم 8 من منتظرى المساعدات الإنسانية

استشهد 41 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل، منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 8 من منتظرى المساعدات الإنسانية.

كما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وفاة الرضيع محمد إبراهيم عدس، نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص حليب الأطفال في قطاع غزة.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية حادة جراء استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 134، بينهم 88 طفلا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.