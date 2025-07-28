شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإيرانية:الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم الإبادة ويحاول أن يبرز نفسه بأنه "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم /الاثنين/ على ضرورة أن تفكر الدول الأوروبية بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولا تتعامل معها بشكل انتقائي.

وقال بقائي في كلمة -خلال مؤتمر صحفي في طهران- أوردته قناة "العالم" الإيرانية، :"إن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو كان بسبب دعم المنظمة للشعب الفلسطيني، وهو أمر يشجع الاحتلال علي ارتكاب المزيد من المجازر في غزة التي تحولت إلى منطقة غير قابلة للسكن".

وأضاف أن إسرائيل تستغل كل الآليات لمحاولة زعزعة استقرار إيران لكنها لن تجدي نفعا، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يعلم أن ما يحمي مصالحه هو قدراته الدفاعية الرادعة ولا يمكن التفاوض علي ذلك.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ جرائم الإبادة يحاول أن يبرز نفسه بأنه "مظلوم" أمام دول العالم ، لكنه يستخدم الجوع والعطش كسلاح في سياق تنفيذ مخططه لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد بقائي أن الخارجية الإيرانية أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات ومشاورات مع دول المنطقة بهدف إيجاد إجماع إقليمي ودولي لتقديم المساعدة لأهالي غزة.

وتابع :"أجرينا محادثات مع عدد كبير من وزراء الخارجية ومسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي، ونسعى إلى عقد اجتماع طارئ لوقف الجرائم الإسرائيلية".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن الخارجية أجرت حوارات مع الدول الأوروبية الثلاثة (الترويكا) بشأن الحقوق النووية فقط، مؤكدا أن مواضيع التفاوض مع أوروبا محددة ولا يمكن طرح مواضيع جانبية، لافتا إلى أنه لا توجد أى صلاحية أوروبية لاستغلال آلية الزناد ضد إيران.

وشدد بقائي على أن موقف طهران واضح بشأن الموضوع النووي والتخصيب ولا داعي لمناقشة ذلك مرة أخرى، مضيفا أن أحد المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال الأيام القادمة.