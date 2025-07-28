شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، قرار رقم "100" لسنة 2025، القاضي بتعيين خمسة وزراء وثلاثة وزراء دولة في حكومة السودان الجديدة.

وتضمن القرار تعيين كل من:

الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد – وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

المهندس المعتصم إبراهيم أحمد – وزيراً للطاقة.

المهندس أحمد الدرديري غندور – وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات.

الدكتور التهامي الزين حجر محمد – وزيراً للتعليم والتربية الوطنية.

البروفيسور أحمد آدم أحمد – وزيراً للشباب والرياضة.

السفير عمر محمد أحمد صديق – وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد – وزير دولة بوزارة المالية.

الأستاذة سليمى إسحق محمد – وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السودان "سونا".