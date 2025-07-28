شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، قرار رقم "100" لسنة 2025، القاضي بتعيين خمسة وزراء وثلاثة وزراء دولة في حكومة السودان الجديدة.
وتضمن القرار تعيين كل من:
الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد – وزيراً لشئون مجلس الوزراء.
المهندس المعتصم إبراهيم أحمد – وزيراً للطاقة.
المهندس أحمد الدرديري غندور – وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات.
الدكتور التهامي الزين حجر محمد – وزيراً للتعليم والتربية الوطنية.
البروفيسور أحمد آدم أحمد – وزيراً للشباب والرياضة.
السفير عمر محمد أحمد صديق – وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد – وزير دولة بوزارة المالية.
الأستاذة سليمى إسحق محمد – وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السودان "سونا".
