شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على اتخاذ خطوات فورية من قبل إسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تعمل كل الأطراف على تحقيق تقدم ملموس باتجاه حل الدولتين، جاء ذلك تزامنا والمؤتمر رفيع المستوى حول فلسطين المقرر في نيويورك اليوم الاثنين.

ودعا فولكر تورك، الحكومات على الاستفادة من فرصة انعقاد المؤتمر للقيام بعمل ملموس يضع كل الضغوط الممكنة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الوضع الحالي في غزة، بشكل دائم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الدول التي تفشل في استخدام نفوذها في هذا الشأن قد تكون متواطئة في ارتكاب جرائم دولية.

