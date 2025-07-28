شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: 80% من الوفيات بسبب الجوع فى غزة "أطفال" والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الأطفال في غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس عالقون في كابوس ومحرومون من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لافتة إلي أن إعلان الهدنة الإنسانية يهدف لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة وفي أنحائها.

وأضاف بيان اليونيسف، أن الأطفال في غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي. واحد من كل 3 أشخاص لم يأكل منذ أيام، ويمثل الأطفال 80% من جميع الوفيات التي أبلغ عنها بسبب الجوع، مضيفا أن الأطفال جوعى و مصدومون ولا يوجد لديهم مكان آمن ليلجأوا إليه.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أنها تمكنت في شهر يوليو وحده من توصيل 147 شاحنة محملة بإمدادات التغذية، بما فيها طعام الأطفال والحليب، إلى داخل غزة. وقالت إنها مستعدة لزيادة هذا العدد وضمان دخول مزيد من المساعدات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب و"إعادة الأمل للسكان المنهكين".

