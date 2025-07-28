شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة والان مع تفاصيل الخبر

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الأزمة الإنسانية في غزة بأنها مدمرة مؤكدا إن واحدا من بين كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل منذ أيام، فيما يتعرض الناس لإطلاق النار لمجرد محاولتهم إيجاد طعام لأسرهم.

ورحب فليتشر، بقرار الهدنة في غزة ودخول المساعدات المساعدات لمدة أسبوع، بما في ذلك رفع الحواجز الجمركية المفروضة على الغذاء والوقود ، وما أفيد عن تخصيص طرق آمنة لقوافل الأمم المتحدة.

و شدد فليتشر، على الحاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لمنع حدوث المجاعة والأزمة الصحية الكارثية وذكر أن فرق الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني تحشد جهودها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وأكد المسؤول الأممي، أهمية السماح بدخول الوقود بشكل مستدام بالكميات المطلوبة لاستمرار العملية الإنسانية. وقال: "في النهاية، لا نحتاج إلى هدنة فحسب، إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار".