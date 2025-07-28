شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية مكثفة على غزة واستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا منذ منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا وإصابة العشرات فى سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة منذ منتصف ليل الأحد/الإثنين، تركز معظمها فى مدينة خان يونس جنوبى القطاع.

واستهدفت غارات إسرائيلية عدة منازل سكنية بمنطقتى المواصى والحى اليابانى غربى خان يونس، وأضافت مصادر طبية أن بين الشهداء عددًا من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، فيما تواصل طواقم الدفاع المدنى عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجرحى والشهداء من ركام المنازل التى تعرضت للقصف.

وفى وسط قطاع غزة، أفادت مستشفى شهداء الأقصى بوصول شهيدتين وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلًا فى منطقة البصة بمدينة دير البلح، ومنزلًا آخر فى مخيم المغازى وسط القطاع، أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات عنيفة على منطقة المواصى غرب خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعى مكثف على منطقة الكتيبة وسط المدينة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير وهدم لمنازل سكنية فى خان يونس.



وأفادت وزارة الصحة فى غزة، أمس، أن 88 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 374 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال الساعات الـ24 الماضية فى القطاع، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 59 ألفا و821 شهيدا، و144 ألفا و851 مصابا.

يأتى ذلك فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن الجيش قدم للمستوى السياسى خططا لاستمرار القتال فى غزة، وإن القطاع لا يزال هو "ميدان الحرب الأساسى"، مدعيا أن ما يعرف بعملية "عربات جدعون" حققت جميع أهدافها فى القطاع.