رئيس الوزراء العراقى: لا تهاون فى حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السودانى، على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقده الشياع، وحضره نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في منطقة الكرخ ببغداد، بحسب بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أكد السوداني، على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.

وشدد السوداني على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة من قبله، مشيرًا إلى، أن "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون"