العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الأمن العراقية إلقاء القبض على 14 متهماً، على خلفية الحادث الآثم الذى حصل فى إحدى دوائر وزارة الزراعة فى منطقة الكرخ، وما رافقته من تداعيات، وتبين بعد التدقيق أنهم ينتمون إلى اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



ونشرت وزارة الداخلية العراقية، صور المتهمين باقتحام دائرة الزراعة فى منطقة الكرخ من العاصمة بغداد، فيما أصدر القائد العام للقوات المسلحة أمراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق فى ملابسات الحادث.



وذكرت قيادة العمليات المشتركة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن قوة مسلحة تحركت دون أوامر أو موافقات رسمية، وحاولت السيطرة على بناية حكومية تابعة لوزارة الزراعة، وفتحت النار على القطعات الأمنية.