10 شهداء و40 مصابا بقصف إسرائيلى على منطقة المواصى غربى خان يونس

القاهرة - سامية سيد - استشهد أكثر من 10 أشخاص وأصيب 40 آخرين بقصف إسرائيلى على منطقتى اليابانى والمواصى غربى خان يونس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، إنه "على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة"، جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا.

وأضاف: سكان غزة يعانون من الجوع ولو كنا مكانهم لكنا متنا جوعا، ولا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، ولا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات".

وتابع الرئيس الأمريكي: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد، وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى، و أنفقنا 60 مليون دولار منذ أسبوعين على الطعام لغزة ولم يذكر أحد ذلك، وأوروبا لم ترسل مساعدات لغزة كما فعلنا"