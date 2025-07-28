الارشيف / اخبار الخليج

3 مطالب جريئة للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:45 صباحاً كتب شريف احمد - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى اتخاذ خطوات فورية من قبل إسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على جميع الأطراف أن تعمل على تحقيق تقدم ملموس باتجاه حل الدولتين.

3 مطالب جريئة للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وحثّ فولكر تورك، في بيان اليوم، الحكومات على الاستفادة من فرصة انعقاد المؤتمر رفيع المستوى حول فلسطين المقرر في نيويورك يوم الاثنين؛ للقيام بعمل ملموس يضع كل الضغوط الممكنة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الوضع الحالي في غزة، وبشكل دائم.
وقال: إن الدول التي تفشل في استخدام نفوذها في هذا الشأن قد تكون متواطئة في ارتكاب جرائم دولية.
