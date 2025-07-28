شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث العسكرى باسم جماعة الحوثى فى اليمن، يحيى سريع، عن تبنى إجراءات تصعيدية جديدة ضد إسرائيل، فى إطار رد الجماعة على ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع.

وأوضح سريع أن القوات اليمنية قررت البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحرى المفروض على إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأى شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها.

وحذر سريع فى بيانه الشركات العالمية من استمرار التعاون مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدة أن سفن تلك الشركات ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية أينما أمكن الوصول إليها، سواء عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

ودعت جماعة الحوثى الدول والمؤسسات الدولية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فى غزة ورفع الحصار عن القطاع، مشددة على أن التصعيد العسكرى من جانبها سيتوقف فور توقف العدوان وفتح المعابر.

وأكد البيان أن الخطوات التصعيدية التى تتخذها الجماعة تأتى من منطلق "التزام أخلاقى وإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني، فى ظل ما وصفه بـ"الصمت العربى والإسلامى والدولى المخزي" تجاه ما يحدث فى القطاع.

وختم سريع بالإشارة إلى أن استمرار الغارات الجوية والبرية والبحرية على غزة، إلى جانب الحصار الذى أدى إلى نقص حاد فى الغذاء والمياه، دفع الجماعة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المجازر الوحشية وغير المسبوقة.