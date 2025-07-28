شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصادق على 3 مخططات استيطانية شرق القدس لعزل مناطق فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة مخططات استيطانية كبرى لصالح مستعمرة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة.



وأوضح رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه المخططات تهدف إلى إيجاد تواصل جغرافي بين مستعمرة "معاليه أدوميم" والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، الأمر الذي من شأنه أن يعزل المزيد من الأراضي الفلسطينية بين الموقعين الاستيطانيين ويعزز من فرض الوقائع الاستعمارية على الأرض.

وبيّن شعبان أن عملية إيداع هذه المخططات تمت أواخر عام 2024، وتمت المصادقة عليها مؤخرًا في سياق "سباق الزمن" الذي تنفذه سلطات الاحتلال لعزل القدس الشريف وفرض واقع استيطاني جديد عبر إجراءات توسعية ممنهجة.



ووفقًا للخرائط والوثائق المرفقة، فإن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر تتكامل لإحداث تواصل جغرافي بين "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم" الواقعة إلى الشرق منها، والتي تظهر باللون الأصفر على الخرائط.

وجاءت تفاصيل المخططات الثلاثة كالتالي :

- المخطط الأول (رقم יוש/1/59/7/1/420) يهدف إلى بناء 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ1307 دونمات.

- المخطط الثاني (رقم יוש/2/59/7/1/420) يتضمن إقامة 944 وحدة استيطانية على مساحة 680 دونمًا، ويتصل بالمخطط الأول.

- المخطط الثالث، دون ذكر رقم رسمي، يخطط لبناء 1108 وحدات استيطانية على مساحة 486 دونمًا، بما يربط المستعمرتين المذكورتين جغرافيًا.



وتتضمن المخططات أيضًا بناء حي استيطاني جديد وشبكة طرق تعزز السيطرة على الشارع الرئيسي، ما يؤدي إلى عزل تجمعات فلسطينية مثل بير المسكوب وسنيسل عن محيطها الجغرافي.

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال قدمت خلال عام 2024 نحو 21 مخططًا هيكليًا يخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، بينما قدمت خلال النصف الأول من عام 2025 عددًا قياسيًا بلغ 28 مخططًا للمنطقة ذاتها، في إطار هجمة استيطانية غير مسبوقة تستهدف محيط القدس والأغوار.