مطالب ألمانية لإسرائيل بضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - أجرى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم /الأحد/، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبه بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة "في أسرع وقت ممكن".

وأفادت صحيفة /يديعوت آحرنوت/ الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الألماني بأن ميرتس أعرب لنتنياهو عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة.. وحثه على إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى المدنيين داخل القطاع.

وقال ميرتس - في تغريدة دونها عبر حسابه على منصة، /إكس/، عقب محادثاته مع نتنياهو - "سنراقب التطورات عن كثب بالتنسيق مع فرنسا والمملكة المتحدة والشركاء الأوروبيين إلى جانب الولايات المتحدة والدول العربية، وسنقرر خلال الأيام المقبلة كيف يمكننا المساهمة في تحسين الوضع".