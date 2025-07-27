شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: "الهدنة الإنسانية" التي أعلنها الاحتلال في غزة مجرد استهلاك إعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح أن ما أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي من هدنة انسانية في بعض مناطق قطاع غزة والتي جاءت نتيجة للضغوط الدولية الكثيفة طوال الأيام الماضية مجرد استهلاك إعلامي.

وقال النمورة - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن هناك ضغوطا دولية متزايدة على دولة الاحتلال للمطالبة بالوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ، وعلى إثرها قام الاحتلال باعلان عن وقف مؤقت للعمليات العسكرية في 3 مناطق ولكنه قام بخرقها بعد ساعات قليلة وقصف مناطق في حي الرمال غربي مدينة غزة".

وأضاف أن الاحتلال بإعلانه عن تلك الهدنة يريد أن يجمل صورته التي باتت مشوهة أمام العالم ولكنه إعلان للاستهلاك الإعلامي والصورة الحقيقية أنه مستمر في عملياته العسكرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على ضرورة انصياع حكومة الاحتلال إلى كل الدعوات الدولية وكل شعوب العالم التي تطالب بالوقف الفوري للحرب والدخول في عملية سياسية وصولا إلى اتفاق ينهي هذه الحرب بشكل تام ويجنب الشعب الفلسطيني القتل والإبادة الجماعية.

وأوضح أننا نريد من كل الجهات الدولية ومن المبعوث الأمريكي الضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف كل تلك الجرائم، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي يتحدث منذ عدة شهور بأن الحرب على وشك الانتهاء ولكن ليس هناك حقيقة على الأرض سوى حجم المجازر والجرائم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة التجويع منع إدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في 3 مناطق في قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية ، فيما يطالب الفلسطينيون في غزة بوقف شامل لإطلاق النار في القطاع.