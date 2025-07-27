شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن إسقاط 25 طنا من المساعدات الغذائية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 05:17 م

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، 3 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، إحداها مع دولة الإمارات العربية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن الإنزالات تمت بواسطة طائرات من طراز C130 تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية لدولة الإمارات، كانت محملة بـ 25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية.