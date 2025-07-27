شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيون من بينهم أطفال وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال خيام النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، ومواصي خان يونس جنوبا، واستهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات شمال وجنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر الطبي الفلسطينية، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 5 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف مسيرة خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، مضيفة أن جيش الاحتلال فجر "روبوت" مفخخا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط قطاع غزة.



كما استشهد طفل وأصيب آخرون، اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات شمال وجنوب قطاع غزة.



وأفادت "وفا"، باستشهاد طفل وإصابة آخرين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غرب خان يونس، مضيفة أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في محور "زكيم" شمال القطاع.



تجدر الإشارة إلى أن 10 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال مساء أمس، أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمال غرب غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,733 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.