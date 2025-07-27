شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة لـ59821 شهيدا و144851 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفًا و821 شهيدًا، و144 ألفًا و851 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن من بين الحصيلة 8657 شهيدا و32810 مصابين منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن 11 شهيدا وأكثر من 36 إصابة من شهداء "المساعدات" وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1132 شهيدا وأكثر من 7521 إصابة.

وتابعت أن مستشفيات قطاع غزة سجلت 6 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية 133 وفاة من بينها 87 طفلًا، منوهة بأنه وصل للمستشفيات 88 شهيدا (بينهم 12 شهيدا جرى انتشال جثامينهم)، و374 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.