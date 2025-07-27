شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة اليوم، على شكل مجموعات متتالية.وأدى المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول الزوار والمصلين للأقصى.في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، ترافق ذلك مع مداهمة عدد من منازل المخيم، وعملية هدم لمنزلين في المدينة المقدسة.