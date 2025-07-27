شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: ضبط عنصرين من "الشباب" بمدينة أفغوي وإحباط هجوم إرهابي بمنطقة "بيرتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الأمنية الصومالية من إلقاء القبض على عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية؛ أحدهما قيادي بارز في مدينة أفغوي بمحافظة شبيلى السفلى، وذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة .



وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد بأنه جرى اعتقال القيادي المالي للمليشيات وعنصر من القسم الأمني كان يعمل على جمع المعلومات المتعلقة بالجنود والتخطيط لعملية الإغتيالات.



وفي سياق متصل، أحبط الجيش الصومالي - بالتعاون مع المقاومة الشعبية - هجوماً إرهابياً فاشلاً شنته عناصر مليشيات الشباب الإرهابية صباح اليوم، على منطقة بيرتا الواقعة على حدود محافطتي هيران وغلغدود.



وأكد ضباط بالجيش الصومالي - في تصريح لـ "صونا" - أن مليشيات الشباب تكبدت خسائر فادحة في الأرواح أثناء التصدي للهجوم الإرهابي، ويجري تعقب العناصر التي فرت من الموقع.