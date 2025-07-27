شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا والان مع تفاصيل الخبر

علق العميد نبيل عبد الله، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، على إعلان ميليشيا الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، وقال فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، عبر فيس بوك، أن حكومة الميليشيا هى محاولة بائسة لشرعنة مشروعهم الإجرامى على حد قوله، وأضاف :" وسيبقى السودان واحدا موحداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه".

وقال فى البيان: "حكومة المليشيا المزعومة، هي محاولة خداع حتى لشركاءهم في الخيانة لأن المشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري في حكم بلد لم ينتموا اليه يوما ولم تربطهم به سوى أطماع السرقة والنهب المحمي بالنفوذ وفي سبيل ذلك يلعبون بكل الأوراق الممكنة بما فيها قبولهم أن يكونوا مجرد أداة لتمرير أجندة إقليمية أكبر من استيعابهم المحدود".

وتابع: "حكومة المليشيا المزعومة تمثيلية سمجة لخليط مشوه من الجهلة والعملاء ومجرمي الحرب وهي محاولة بائسة لشرعنة مشروعهم الإجرامي ولتمرير أجندة من يدعمونهم من الخارج، لكن ستتبدد أحلامهم وأوهام من يدعمونهم بإذن الله وبلا شك بفضل تماسك شعبنا وإرادته الوطنية والتفافه حول قيادته وجيشه وسيبقى السودان واحدا موحداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه".

