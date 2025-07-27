شكرا لقرائتكم خبر عن قوة إسرائيلية تتوغل في كفر كلا جنوب لبنان وتنفذ تفجيرا في أحد الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توغلت قوة اسرائيلية في بلدة ‎كفركلا جنوب لبنان بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية.



وكان الجيش الإسرائيلي ألقى ليلاً عدداً من القنابل المضيئة في أجواء بلدة الناقورة ناحية البحر .. كما أفيد صباح اليوم بتحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك.



ومساء أمس السبت، شنّ الطيران المسيّر غارة على منزل في بلدة دبعال قضاء صور، ممّا أدّى إلى مقتل شخصين، بحسب بيان لوزارة الصحة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.