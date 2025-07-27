شكرا لقرائتكم خبر عن "الاغاثة الطبية بغزة": تدفق المساعدات من مصر والأردن سيساهم في تخفيف المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير جمعية الاغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، أن تدفق دخول شاحنات المساعدات من مصر والأردن سيساهم في تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.



وقال أبو عفش ـ في تصريح لقناة (النيل) للأخبار، اليوم الأحد "منذ خمسة أشهر لم تدخل إلا بعض القاطرات، ولكن حين تدخل هذه الكميات الكبيرة من المساعدات من جانب الأشقاء في مصر والأردن سيساعد هذا في إنقاذ حياة الكثير من المواطنين وإعادة النظام الغذائي داخل قطاع".



وأعرب عن أمله في استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كبيرة، مضيفا أن هذه المساعدات يتم تسليمها إلى الأمم المتحدة والتي بدورها تقوم بتوزيع جزء كبير على المؤسسات الفلسطينية ويتم توصيلها الى المواطنين بشكل إنساني.



وكانت شاحنات المساعدات دخلت في وقت سابق اليوم من مصر إلى قطاع غزة، وذلك بعد دخول 117 شاحنة مساعدات أمس إلى القطاع من معبري زكيم وكرم أبو سالم .. وتواصل مصر جهودها مع المنظمات الدولية من أجل إدخال مزيدا من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.