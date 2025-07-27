شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس الأمريكى يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في غزة وسوريا.



وجدد العاهل الأردني التأكيد، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية.



وأشاد الملك بجهود الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي في خفض التصعيد بالمنطقة، مبينا أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.



ولفت إلى نجاح التنسيق الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في خفض التصعيد في سوريا، مؤكدا أهمية استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.



كما تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.