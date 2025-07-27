شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يدعو البرلمان لإقرار قوانين تنصف المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مجلس النواب إلى سن قوانين لإنصاف المرأة.

وقال الرئيس العراقي ، خلال كلمته في المؤتمر ال 17 لمناهضة العنف ضد المرأة – وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إن "ظاهرة العنف ضد المرأة تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية والدساتير من تكريم للمرأة وصون لكرامتها".



وأضاف أن "الجرائم اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية تمثل دليلا صارخا على سياسة التمييز والكيل بمكيالين ، مؤكدًا أن المرأة العراقية تعيش اليوم في ظل الديمقراطية وحرية الرأي وقبول الآخر، في بيئة تتسم بتحقق الأمن والاستقرار.