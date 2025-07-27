شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تؤكد دعمها لحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية دعمها حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته - "أن التشيك لطالما دعمت حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة واتفاق بين الطرفين".



جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي عزمه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو إعلان قوبل بإدانة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.