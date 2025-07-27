الارشيف / اخبار الخليج

في يوم واحد.. ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 71 شهيدًا بينهم 42 من منتظري المساعدات.
في السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس وحيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.
هجوم المستوطنين

وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وسط إطلاق قنابل غاز سام تجاه الفلسطينيين، ترافق ذلك مع هجوم المستوطنين على البلدة القديمة بمدينة الخليل، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
