في يوم واحد.. ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 71 شهيدًا بينهم 42 من منتظري المساعدات.
في السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس وحيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.
