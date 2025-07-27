شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 والان نبدء بالتفاصيل

هجوم المستوطنين

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 71 شهيدًا بينهم 42 من منتظري المساعدات.في السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس وحيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وسط إطلاق قنابل غاز سام تجاه الفلسطينيين، ترافق ذلك مع هجوم المستوطنين على البلدة القديمة بمدينة الخليل، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.