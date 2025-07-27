شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة غزة: الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة بحرية باقتحام حنظلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى، موضحة " الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة بحرية جديدة باقتحام السفينة "حنظلة".

وتابع بيان الحكومة بغزة، ندين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لسفينة حنظلة التي كانت تسعى لكسر الحصار على غزة، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف عاجل وحازم ضد هذا العدوان.

ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين على متن السفينة حنظلة.