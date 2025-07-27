شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: اعتراض الاحتلال للسفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ان الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة جديدة في المياه الدولية بمنعه السفينة حنظلة من الوصول إلى قطاع غزة، واعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة" واحتجاز ركابها جريمة قرصنة وتحدى سافر لإرادة الإنسانية وكشف لزيف الاحتلال.

وتابع بيان حماس، "نثمن شجاعة المتضامنين الدوليين وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة رغم إرهاب الاحتلال وتهديداته"

و" نحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن سلامة المتضامنين وندعو لاستمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار، ونطالب الأمم المتحدة بإدانة جريمة القرصنة ومحاسبة الاحتلال على عدوانه المتواصل وحرب الإبادة ضد غزة.