الجزائر تستدعى القائم بأعمال السفارة الفرنسية للمرة الثانية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم، استدعاء الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية، احتجاجا على استمرار العراقيل التى تواجهها البعثة الدبلوماسية الجزائرية فى باريس، لا سيما ما يتعلق بنقل واستلام الحقائب الدبلوماسية.

وأفاد بيان للوزارة بأن هذا الإجراء جاء ردًا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصريح للالتزامات الدولية" من قبل الحكومة الفرنسية، موضحا أن العراقيل التى بدأت بسفارة الجزائر فى باريس امتدت لاحقًا لتشمل القنصليات الجزائرية فى فرنسا، رغم وعود وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بمراجعة هذه التدابير.

وفى إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت الجزائر عن سحب بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، والتى كانت ممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية فى الجزائر.

وكانت الجزائر قد أعربت فى وقت سابق عن استغرابها من الإجراءات الفرنسية التى حالت دون تمكين موظفى سفارتها فى باريس من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الفرنسية، لمتابعة المهام المرتبطة بالحقائب الدبلوماسية.