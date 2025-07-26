شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين، اليوم /السبت/، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منتظري المساعدات الإنسانية شمال غرب غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.