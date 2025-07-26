شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في "حزب الله" جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم /السبت/ مقتل قيادي في حزب الله في بلدة جنوبي لبنان.



وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته قناة i24 الإخبارية الإسرائيلية - أنه "قتل قياديا في مقر قطاع بنت جبيل التابع لحزب الله ويدعى علي عبدالقادر إسماعيل".



وأوضح الجيش الاسرائيلي أن إسماعيل كان يعمل على "محاولات إعادة تأهيل الحزب في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان".

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قد أكد مقتل شخصين في غارة إسرائيلية بصاروخين على منزل في بلدة دبعال في قضاء صور جنوب لبنان.. كما أكد المركز، في وقت سابق من اليوم، مقتل شخص في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة على طريق الطيري – صريفا في قضاء صور جنوب لبنان.



وبالتوازي مع هذا حلق طيران إسرائيلي مسير على علو منخفض فوق القاسمية وأزرارية وأنصارية في قضاء صيدا.

يُذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي عمد مرارًا خلال الأيام الماضية إلى اختراق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية كرسالة "استفزازية"، وغالبًا ما يتسبب هذا النوع من الطلعات بأضرار مادية طفيفة وتصدّعات في المنازل الزجاجية، إضافة إلى الأثر النفسي على السكان، وخصوصًا الأطفال وكبار السن.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.