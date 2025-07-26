شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزًا عسكريًا شرق طولكرم ويواصل عدوانه لليوم الـ181 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، حاجزًا عسكريًا على دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم، تزامنًا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس لليوم الـ181.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آلية عسكرية ترافقها مجموعة من جنود المشاة تمركزت وسط دوار اكتابا، حيث تعمدت قوات الاحتلال عرقلة حركة المركبات وتوقيف عدد منها وتفتيشها، والتدقيق في هويات الركاب، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.



وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتنفيذ تدمير ممنهج لكافة مناحي الحياة فيهما، خاصة بعد عمليات الهدم والحرق التي شهدها المخيمان خلال الأسابيع الماضية، والتي طالت مئات المباني السكنية والمنشآت التجارية، إلى جانب تدمير شامل للبنية التحتية، ما حال دون عودة السكان إليهما.



وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في منطقة جبل النصر المحيطة بمخيم نور شمس، الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ168 تواليًا، وقامت بتخريب محتويات المنازل والتنكيل بسكانها، وأجبرت مواطن على النزوح القسري من منزله تحت تهديد السلاح.

وتشهد المدينة وضواحيها تحركات مكثفة لآليات الاحتلال على مدار الساعة، حيث تجوب الشوارع والأحياء، وتعيق حركة المواطنين والمركبات.