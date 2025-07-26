شكرا لقرائتكم خبر عن ‌‏ماكرون فى اتصال مع الشرع: لابد من حماية المدنيين وتفادى تكرار مشاهد العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء السبت، إنه أجرى محادثة مع الرئيس السورى المؤقت أحمد الشرع.

وذكر الرئيس الفرنسى فى تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية، أن أعمال العنف الأخيرة فى سوريا تذكّر بالهشاشة الشديدة التى تمر بها المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين.

وأضاف أنه من الملح تفادى تكرار مشاهد العنف ومن الضرورى محاسبة المسؤولين عنها، وأفاد بأنه من المنتظر أن تباشر ملاحقات قانونية استنادا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة.

وأوضح ماكرون أن وقف إطلاق النار فى السويداء يشكل إشارة إيجابية، ويتعين الآن أن يفتح حوار هادئ السبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا بما يضمن حقوق جميع مواطنيها.

وصرح الرئيس الفرنسى بأنه تحدث مع الرئيس السورى حول ضرورة التوصل إلى حل سياسى بالتعاون مع الفاعلين المحليين، فى إطار وطنى يضمن الحكم الرشيد والأمن.

وفى السياق، بين أنه من الأساسى أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية، وقد سمحت المحادثات الثلاثية يوم الجمعة بتحديد الخطوات المقبلة.

وأكد الرئيس الفرنسى أنه جدد للرئيس الشرع تأكيد التزام باريس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما تناولا وفق البيان، الاتصالات مع إسرائيل وأكدا معا دعم التعاون فى سبيل استقرار الحدود السورية اللبنانية، حيث أشار ماكرون إلى أن فرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود.

وفى ختام بيانه، قال ماكرون أنه أشادت بالتزام الشرع فى مكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة التعاون المشترك فى هذا المجال.