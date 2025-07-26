شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: 100 ألف طفل مهددون بالموت جوعا في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني، رتيبة النتشة، اليوم (السبت) بضرورة إدخال المزيد من المساعدات وحليب الأطفال وفتح المعابر بشكل فوري لإنقاذ أهالي قطاع غزة، مؤكدة أن 100 ألف طفل مهددون بالموت جوعا بسبب المجاعة ونقص الغذاء.



وقالت النتشة، في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، :"إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة مع مرور أكثر من 22 شهرا من العدوان وحظر الصيد كمصدر أخير للغذاء ومنع دخول المساعدات مع وجود نقص شديد في الموارد الغذائية والمياه الصالحة للشرب".



وأكدت أن "ما يدخل الآن إلى القطاع لا يتجاوز 2% فقط من احتياجات أهالي غزة ولا تكفي لوقود المستشفيات بشكل أساسي، حتى الطواقم الطبية اليوم لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية بسبب الإنهاك الشديد من الجوع والعطش بعد الوصول لمراحل متقدمة من سوء التغذية".



وحذرت النتشة من أن "الأطفال يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية"، مشددة على أن غزة تشهد الآن مستويات مرتفعة من المجاعة، ما قد تتسبب في سقوط المزيد من الوفيات نتيجة نقص الماء والغذاء خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في القطاع.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سقوط 122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بالقطاع من بينهم 83 طفلا.