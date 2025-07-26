- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتداء على عائلة سعودية بمنطقة إيدر شمال تركيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة إيدر في شمال تركيا واقعة اعتداء جديدة من بعض الأتراك على زائر سعودي وعائلته.
ووقعت تلك الحادثة في حي "مسلك" بإسطنبول خلال حضور رجال الأعمال في مطعم.
وأحيل هذا المتهم إلى السلطات القضائية بتهمة الاعتداء العمد ومقاومة تنفيذ الأوامر.
تداول رواد منصةالتواصل الاجتماعي خبرًا عن اعتداء بعض الأتراك على زائر سعودي وعائلته بمنطقة إيدر ف شمال تركيا الذي يشتهر بأنه من أفضل المزارات السياحية في تركيا وخاصة بين أبناء الشعب الخليجي لا سيما السعوديون منهم— ░ محہمد ░ (@mohammed_53y110) July 26, 2025
ومواقع اخبارية تركية نقلت خبر الاعتداء علي العائلة السعودية . pic.twitter.com/S7oBQuFFuW
الاعتداء على عائلة سعودية في تركياوقبل أشهر هدد تركي رجال أعمال سعوديين بالسكين في إسطنبول، ما سبب في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.
حوادث الاعتداء على سعوديين في تركياوعلى الفور من حدوث الواقعة، أعلنت حينها مديرية الأمن في إسطنبول إلقاء القبض على المشتبه به.
