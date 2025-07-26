الارشيف / اخبار الخليج

شاهد.. اعتداء على عائلة سعودية بمنطقة إيدر شمال تركيا

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة إيدر في شمال تركيا واقعة اعتداء جديدة من بعض الأتراك على زائر سعودي وعائلته.
الفيديوهات تداولها رواد التواصل الاجتماعي في تلك المنطقة التي تعد من أفضل المزارات السياحية في تركيا وخاصة بين أبناء الشعب الخليجي لا سيما السعوديون منهم. ومواقع اخبارية تركية نقلت خبر الاعتداء علي العائلة . This is a Twitter Status— ░ محہمد ░ (@mohammed_53y110)

الاعتداء على عائلة سعودية في تركيا

وقبل أشهر هدد تركي رجال أعمال سعوديين بالسكين في إسطنبول، ما سبب في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووقعت تلك الحادثة في حي "مسلك" بإسطنبول خلال حضور رجال الأعمال في مطعم.

حوادث الاعتداء على سعوديين في تركيا

وعلى الفور من حدوث الواقعة، أعلنت حينها مديرية الأمن في إسطنبول إلقاء القبض على المشتبه به.
وأحيل هذا المتهم إلى السلطات القضائية بتهمة الاعتداء العمد ومقاومة تنفيذ الأوامر.
