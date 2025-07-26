شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": لا أحد آمن في غزة والجميع يعانون والان نبدء بالتفاصيل

إجرام صهيوني

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجددًا بأوامر الاحتلال الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه.وقالت -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم-: "إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فالكل يعاني، ولا أحد آمن في غزة، لا عمّال إغاثة أو صحة ولا موظف في الأمم المتحدة".وأكّدت مجددًا أن الناس خضعوا لأكثر من 650 يومًا من القتل بلا هوادة وبلا نهاية، وعرفوا الدمار واليأس.وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن ست شاحنات تحمل مستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع اليوم في طريقها إلى المستشفيات، عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).وأوضحت أن الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية، ولكن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.