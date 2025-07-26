شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض "الأونروا " ينتقد إسقاط المساعدات جوا في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إسقاط المساعدات جوا في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها لن توقف المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وقال لازاريني - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إن عمليات إسقاط المساعدات جوا مكلفة وغير فعالة، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى قتل المدنيين الجائعين.. داعيا إلى ضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل رفع الحصار وفتح البوابات وضمان التنقل الآمن والوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

وأضاف لازاريني أن وكالة الأونروا لديها نحو ستة آلاف شاحنة في انتظار الضوء الأخضر من أجل دخول غزة من الأردن ومصر.. مشيرا إلى أن إيصال المساعدات من خلالها يعد أسهل بكثير وأكثر فعالية وأسرع وأقل تكلفة وأكثر أمانا بالنسبة لشعب غزة.