شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ وزارة الموارد البشرية بالسعودية، غدًا الأحد، بالشراكة مع وزارة الصحة، تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة. وفق "عكاظ" ، ويشمل القرار حسب بيان الوزارة توطين 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في أنشطة المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى.

يأتى رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة استنادًا إلى القرار الوزاري الذي نص على اعتماد تحديث الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق حد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الخاص. ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وعملت الوزارة على توطين القطاعات المختلفة واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030.

وكانت وزارة الموارد أصدرت في يناير الماضي، مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات

وأكدت أن قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة سينفذ بالشراكة مع وزارة الصحة السعودية، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55%، وان القرار يطبق على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.