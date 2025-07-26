شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مسلحين خلال عملية استخباراتية في شمال غربي باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل ثلاثة مسلحين خلال عملية استخباراتية شنتها القوات الأمنية في منطقة "باريكوت" بمقاطعة "سوات" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي باكستان.

وأوضحت إدارة مكافحة الإرهاب - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /السبت/ - أنه تم شن العملية بعدما تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين مطلوبين في المنطقة، مشيرة إلى أن المسلحين القتلى متورطون في شن هجمات باستخدام عبوات ناسفة ضد قوات الأمن، بالإضافة إلى الاعتداء على مراكز الشرطة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".