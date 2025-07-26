شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: رغبة مشتركة مع أوروبا فى عقد جولة أخرى من المحادثات قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى، كاظم غريب آبادى، غن إيران وأوروبا اتفقتا على استمرار هذه المحادثات، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والملف النووى خلال جولة المحادثات التى عقدت أمس الجمعة فى اسطنبول.

وتزامنًا مع المفاوضات، قال وزير الخارجية الإيرانى، عباس عراقجى، إن موقف طهران لا يزال ثابتًا وراسخًا، بشأن استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم، وعلى العالم أن يفهم أن موقفها واضح ولم يتغير.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، السفير إسماعيل بقائى، أن الاجتماع بين إيران والترويكا الأوروبية، فرصة ثمينة لتصحيح وجهات نظرها واختبار لمدى واقعيتها بشأن القضية النووية الإيرانية، معربًا عن أسفه إزاء ما وصفه بـ«المواقف المتحيزة» لهذه الدول تجاه العمليات العسكرية التى شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

أضاف بقائى، أن توقف تعاون طهران مع الوكالة، نتيجة مباشرة للأعمال غير القانونية والعدوانية التى قامت بها واشنطن وتل أبيب، مشددًا على أن التعاون مع الوكالة سيكون وفقا لما أقره مجلس الشوری الإيرانى، بالحصول على الإذن والتنسيق اللازم مع المجلس الأعلى للأمن القومى.

وقد توافد ممثلو دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى مقر القنصلية الإيرانية في إسطنبول، أمس الجمعة، للمشاركة في المفاوضات النووية مع طهران على مستوى نواب وزراء الخارجية، وقد مثل الجانب الإيراني في هذه المحادثات نائبا وزير الخارجية الايرانيان كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي.

تأتى هذه الجولة بينما لا تزال الهوة واسعة جدا بين واشنطن وطهران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر الأخيرة هذه الأنشطة حقّا "غير قابل للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطا أحمر".

جددت إيران تأكيدها على أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مسألة فخر وطني، وأكد عراقجي أنه من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر.

وأكد عراقجي أن أنشطة تخصيب اليورانيوم "متوقفة حاليا" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

من جانبه قال نائبا وزير الخارجية الإيراني "أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع مجموعة الترويكا الأوروبية، واتفقنا على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي، وأضافا أن طهران ناقشت مع دول الترويكا آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على إيران والملف النووي.