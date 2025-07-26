شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مسلحين من حركة الشباب فى عملية للجيش الصومالي بوسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات المسلحة الصومالية من القضاء على أكثر من 10 مسلحين ينتمون إلى حركة "الشباب" الإرهابية خلال عمليات منسقة تم تنفيذها في منطقتي هيرشبيلي وجلمدج بوسط البلاد.

وذكرت صحيفة "ميد أفريكا تايمز" الإفريقية أن الهجمات التي استهدفت مخابئ المسلحين أدت إلى تدهور قدرة الحركة المتمردة على تنفيذ الهجمات بشكل كبير.

وأكدت السلطات الصومالية أن العملية، التي تم تنفيذها أمس أول الخميس، وجهت ضربة للشبكات اللوجستية لحركة الشباب؛ مما قلل من قدرتها على تهديد السكان المدنيين والبنية التحتية الحكومية الحيوية.

يذكر أن حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، شنت تمردا دام 16 عاما ضد الدولة الصومالية وهاجمت في كثير من الأحيان المواقع العسكرية والمسؤولين الحكوميين والأماكن العامة.

ويؤكد الهجوم الأخير سعي الصومال المستمر لاستعادة الأمن والسيادة في المناطق التي مزقها العنف المتطرف.