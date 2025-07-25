شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة زعيم الشيشان من الغرق فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، بأنه تم إنقاذ زعيم جمهورية الشيشان رمضان قديروف من الغرق أثناء قضاء عطلة في منتجع "بودروم" الساحلي على بحر إيجه، جنوب غربي تركيا.



وذكرت التقارير أن الحادث وقع في أحد الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم في منطقة "كاينار" التابعة لمدينة "بودروم" في ولاية "موجلا"، حيث فقد قديروف وعيه فجأة بعد دخوله المياه للسباحة.



وبحسب المصادر الإعلامية التركية، فقد لاحظ أفراد من خفر السواحل التركي وموظفون في الفندق أن "قديروف" في وضع صحي حرج، وسارعوا للتدخل وإنقاذه، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، قبل نقله إلى عيادة خاصة، حيث وُصفت حالته لاحقًا بالمستقرة.



وأشارت إلى أن التقييم الطبي أكد عدم وجود خطر يهدد حياته، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات الشيشانية بشأن الحادث.



ويبلغ قديروف من العمر 48 عامًا، ويُعد من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وقد ورث منصبه عن والده، أحمد قديروف، الذي انشق عن المتمردين خلال الحرب الشيشانية الأولى وانضم لاحقًا إلى صفوف موسكو خلال الحرب الثانية.