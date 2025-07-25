شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 1.3 مليون سودانى يعودون إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه مع ظهور جيوب من الأمان النسبي في السودان، عاد أكثر من 1.3 مليون سوداني إلى ديارهم، بما في ذلك مليون نازح داخليا وأكثر من 300 ألف لاجئ.



وقال عثمان بالبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة: "الآلاف من الأشخاص الذين يسعون للعودة إلى ديارهم مدفوعون بالأمل والمرونة والارتباط الدائم ببلدهم"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.



وفي حين أن هذا التطور يوفر الأمل، إلا أن العديد من هؤلاء الأشخاص يعودون إلى ولايات ومدن دمرت مواردها بسبب أكثر من عامين من الحرب.



ومنذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، نزح أكثر من 12 مليون سوداني قسراً، وهو ما يمثل أكبر أزمة نزوح في العالم. وفر ثلث هؤلاء النازحين إلى البلدان المجاورة التي تكافح بشكل متزايد لدعم تدفق اللاجئين.



وقال مامادو ديان بالدي، المنسق الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين:"إن [العائدين] لا يمثلون تحولاً واعداً ولكنه هش فحسب، بل يشيرون أيضاً إلى أن البلدان المضيفة، التي تعاني بالفعل من ضغط كبير، تتعرض لضغط متزايد".



وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة لتتوافق مع القانون الدولي. ويتوجه معظم العائدين السودانيين البالغ عددهم 1.3 مليون شخص إلى ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار حيث لا يزال تأثير النزاع حادا للغاية.



وفي الخرطوم على وجه التحديد، العديد من المباني - بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - أصبحت في حالة خراب، والبنية التحتية العامة، مثل الطرق ومحطات الطاقة، قد تعرضت للتلف أو التدمير.

وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف الخرطوم بالفعل العديد من النازحين داخليا والأشخاص الذين كانوا قد طلبوا اللجوء سابقا في السودان قبل اندلاع الحرب.