شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطنان بجروح ورضوض، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب المبرح، في بني نعيم شرق الخليل، ومسافر يطا جنوبا.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن (60 عاما) في بني نعيم، وجرى علاجه ميدانيا، كما اعتدت على مواطن (66 عاما) في مسافر يطا، وجرى نقله إلى المستشفى.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية بلدة الظاهرية جنوب الخليل.



كما أصيب مواطن آخر، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دار صلاح شرق بيت لحم.



وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لها اليوم، أن طواقمها تعاملت مع إصابة لمواطن (25 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم، في منطقة واد الحمص بدار صلاح، وتم تقديم الإسعاف الأولي له ونقله إلى المستشفى.