"إبادة وتجويع".. "الإيسيسكو" توجه نداءً مهمًا إلى العالم بشأن غزة

الحرب في غزة

الدمام - شريف احمد - وجهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) نداءً إلى العالم لوقف حرب الإبادة والتجويع في غزة.وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس حرب الإبادة، دون أن تراعي مبدأً، ولا تخشى محاسبة، في ظل وضع بلغ حدًّا فاق كل تصور.وأوضح بيان صادر عن المنظمة، اليوم، أنها تدين ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وحرب الإبادة.وناشدت أصحاب القرار، وقادة المنظمات الدولية، لاتخاذ موقف موحد ضد هذه الأعمال.ودعت المنظمة إلى التعبير بكل الوسائل الممكنة، عن رفض سياسة التجويع، والقتل الممنهج التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي لم يسلم منها طفل ولا شاب ولا شيخ ولا امرأة، ولم ترَ البشرية مثيلًا لها في الفظاعة والبشاعة.