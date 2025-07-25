شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تثمن دور مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تقديرها للجهود المتواصلة لمصر وبذلها دعما وإسناداً لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وفي المقدمة منها لتحقيق الوقف الفوري لجرائم الابادة والتهجير والضم، وتأمين إدخال المساعدات للقطاع بشكل مستدام.



كما ثمنت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الجمعة/-، مشاركة مصر الفاعلة مع قطر للتوصل لوقف العدوان الإسرائيلي، بما يمهد لإطلاق مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين.



وجددت الوزارة التأكيد على متانة وعمق العلاقات التاريخية الصادقة بين فلسطين ومصر قيادة وحكومة وشعباً.