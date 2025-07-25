شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء التجويع فى قطاع غزة إلى 122 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء التجويع فى قطاع غزة إلى 122 شهيدا، عقب ارتقاء 9 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت مصادر طبية فلسطينية - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الجمعة/ - إن من بين شهداء سياسة التجويع التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة 83 طفلا، بعد أن أعلن صباحا استشهاد طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية فى القطاع.



يشار إلى أنه فى كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات فى غزة؛ حيث يعانى 900 ألف طفل فى غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.



يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلى على قطاع غزة.